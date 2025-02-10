Японцы следили за российским морским разведчиком
Японские самолеты сопровождали российское военное судно
Японские самолеты сопровождали российское военное судно вблизи островов Окинава и Кюсю, сообщает «Интерфакс».
Российский разведывательный корабль с бортовым номером 535 находился в плавании в Восточно-Китайском море вблизи Японии с начала февраля.
За его действиями наблюдали два патрульных самолета сил самообороны островного государства, сказано в сообщении.
В рейтинге морских сил планеты издания The National Interest Россия занимает третью строчку, Япония — на пятом месте.