Япония «забыла» вину США в атомной бомбардировке Хиросимы

На памятной церемонии в Хиросиме не назвали виновника трагедии

В ходе официальных мероприятий, посвященных 80-летию атомной бомбардировки Хиросимы, японские власти демонстративно избегали упоминаний о роли США в этой трагедии, пишет RT .

Премьер-министр Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях, транслировавшихся на всю страну, так и не назвали Вашингтон ответственным за гибель 140 тысяч человек 6 августа 1945 года.

Особое внимание наблюдателей вызвало выступление Мацуи, который упомянул США лишь в общем перечне ядерных держав, наряду с Россией и другими странами.

Такой подход вызвал недоумение у историков и общественности, особенно на фоне активных дискуссий о необходимости помнить уроки прошлого.