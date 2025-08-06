Япония «забыла» вину США в атомной бомбардировке Хиросимы
На памятной церемонии в Хиросиме не назвали виновника трагедии
В ходе официальных мероприятий, посвященных 80-летию атомной бомбардировки Хиросимы, японские власти демонстративно избегали упоминаний о роли США в этой трагедии, пишет RT.
Премьер-министр Сигэру Исиба и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи в своих выступлениях, транслировавшихся на всю страну, так и не назвали Вашингтон ответственным за гибель 140 тысяч человек 6 августа 1945 года.
Особое внимание наблюдателей вызвало выступление Мацуи, который упомянул США лишь в общем перечне ядерных держав, наряду с Россией и другими странами.
Такой подход вызвал недоумение у историков и общественности, особенно на фоне активных дискуссий о необходимости помнить уроки прошлого.