Жители Японии обеспокоены и одновременно восхищены планами строительства российской атомной электростанции в Приморье. Политолог Александр Дудчак сообщил, что АЭС станет самой близкой к японской границе, сообщает Общественное Телевидение России .

23 июня «Росатом» объявил о планах построить первую атомную электростанцию на Дальнем Востоке. В качестве основной площадки рассматривается город Фокино, расположенный на побережье Японского моря. Мощность каждого из двух энергоблоков составит тысячу мегаватт. Первый блок планируют ввести в эксплуатацию к 2033 году, второй — к 2035 году.

Новость о строительстве АЭС вызвала широкий резонанс в Японии. Читатели Yahoo News Japan отметили, что, несмотря на опасения по поводу возможной радиационной угрозы, Япония не может критиковать Россию, имея собственные старые атомные станции. Некоторые японцы признали технологическое превосходство российских реакторов и подчеркнули, что новые объекты будут безопаснее действующих японских АЭС.

Экономист и политолог Александр Дудчак объяснил, что реакция японцев связана с завистью и опасениями. Он отметил, что Россия обладает передовыми технологиями в атомной энергетике и большим опытом в этой сфере. По его словам, любые попытки Японии повлиять на реализацию проекта не принесут результата.

Дудчак добавил, что строительство АЭС в Приморье обеспечит регион энергией и ускорит его развитие. Он подчеркнул, что при соблюдении всех технологий проект будет безопасным, а негативные настроения в Японии могут быть связаны с внутренней политикой страны.