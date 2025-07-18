«Япония наказана»: СМИ оценили ответ Кремля на предложение о диалоге по Курилам
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Китайское издание Baijiahao опубликовало материал с комментарием по поводу очередной попытки Японии провести переговоры с Кремлем о статусе Курильских островов. По данным журналистов, президент РФ Владимир Путин ответил однозначным отказом, сообщает RT.
При этом Токио собственноручно законодательно преградило пути для таких действий.
«Это стало одним из крупнейших провалов в истории японской дипломатии», — говорится в статье.
Ранее Япония заявила РФ протест в связи с приостановкой права на проход судов. В конце апреля российская сторона приостановила поток военных кораблей в водном пространстве, которое Япония считает своим.
Генсек правительства страны Есимаса Хаяси заявил, что эти меры противоречат позиции Японии по Курильским островам. Он по дипломатическим каналам передал протест.
В Кремле неоднократно выражали позицию по данному вопросу: перспектив мирных переговоров пока нет.