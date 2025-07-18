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Baijiahao: Путин ответил отказом на инициативу Японии о переговорах по Курилам

Китайское издание Baijiahao опубликовало материал с комментарием по поводу очередной попытки Японии провести переговоры с Кремлем о статусе Курильских островов. По данным журналистов, президент РФ Владимир Путин ответил однозначным отказом, сообщает RT .

При этом Токио собственноручно законодательно преградило пути для таких действий.

«Это стало одним из крупнейших провалов в истории японской дипломатии», — говорится в статье.

Ранее Япония заявила РФ протест в связи с приостановкой права на проход судов. В конце апреля российская сторона приостановила поток военных кораблей в водном пространстве, которое Япония считает своим.

Генсек правительства страны Есимаса Хаяси заявил, что эти меры противоречат позиции Японии по Курильским островам. Он по дипломатическим каналам передал протест.

В Кремле неоднократно выражали позицию по данному вопросу: перспектив мирных переговоров пока нет.