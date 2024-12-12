Япония и Монголия подписали соглашение, касающееся передачи оборонных технологий

Как отметили в японском МИД, данное соглашение вступит в силу после окончания всех необходимых процедур между властями двух государств.

В документе прописаны юридические рамки для правительств в отношении обращения с оборонным оборудованием и технологиями, планирующимися к передаче для реализации проектов, которые определят совместно, включая те, что вносят вклад в дело мира и стабильности.

Такие соглашения у Японии есть с 16 странами мира, среди которых США, Великобритания, Индия и т. д. По документу подразумевается защита секретной информации, а еще условие, что вооружения нельзя передавать третьей стране без согласия контрагента.