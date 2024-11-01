Япония и Евросоюз стали военными партнерами

Европейский союз и Япония подписали договор о стратегическом партнерстве, а также партнерстве в области безопасности и обороны. По словам главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля, это первая в истории программа сотрудничества между Евросоюзом и страной Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщает ТАСС .

Во время церемонии в Токио соответствующими документами обменялись министр иностранных дел Японии Такэси Ивая и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Глава японского МИД отметил, что Токио и Брюссель заключили соглашение о стратегическом партнерстве, которое начнется с 1 января 2025 года.

«Кроме того, мы договорились о партнерстве в области безопасности и обороны», — добавил Ивая.

По словам министра, отношения между Евросоюзом и Японией «сильны как никогда». Ивая также подчеркнул, что Токио и Брюссель будут сотрудничать и вести диалог по всем сферам безопасности и обороны.