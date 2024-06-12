Япония готовит санкции против Китая к G7

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Токио может впервые ввести санкции против Пекина за поддержку Москвы

Япония намерена включить в расширенных санкций компании из Китая за снабжение России товарами двойного назначения, пишет ТАСС .

По данным телеканала NHK, на которое ссылается агентство, ограничения могут коснутся китайских производителей нитроцеллюлозы.

«Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида представит этот список коллегам по G7 в ходе предстоящего 13–15 июня саммита в Италии», — сказано в публикации.

Ранее Япония не вводила санкций в отношении китайского бизнеса на фоне конфликта на Украине.

Во вторник в Белом доме анонсировали экспортные ограничения против России.