Ядерный кризис: США и Китай втягиваются в ближневосточный конфликт

Развитие ирано-израильского противостояния набирает обороты. В конфликт активно включаются стратегические союзники и покровители обеих сторон. Похоже, Китай экстренно вступает в войну, которая, благодаря действиям США, рискует перерасти в Третью мировую. Политики открыто заявляют, что мир в миллиметрах от ядерной катастрофы, сообщил «Царьград».

Судного дня, а в космосе перехвачены баллистические ракеты, напомнившие Израилю «Орешник». Провал России на Ближнем Востоке: военкоры объяснили причины эскалации и почему «никто не виноват». Решающие события ожидаются в ближайшие дни.

Бомбардировки усиливаются

Конфликт продолжает обостряться. Стороны обмениваются десятками ракетных ударов. По данным СМИ, Иран уничтожил израильский центр киберкомандования C4I и разведывательный объект в Гав-Яме. Также сообщалось о разрушении больницы «Сорока» в Тель-Авиве, хотя не уточнялось, что там размещалась военная база ЦАХАЛ.

Израиль атаковал район вокруг иранского ядерного объекта — завода по производству тяжелой воды в Араке. Глава МАГАТЭ сообщил о радиоактивном загрязнении в Натанзе, а иранские СМИ пишут о повреждении герметичности подземных сооружений.

Израиль приступил к ударам по иранской инженерной технике, задействованной для работ по ликвидации последствий на месте нанесённых авиаударов по ракетным базам и складам. Похоже, что таким образом израильская армия пытается сорвать возможные усилия Ирана по откапыванию и восстановлению уцелевших пусковых установок с баллистическими ракетами, — сообщил «Военный Осведомитель».

КСИР впервые применил сверхтяжелые ракеты «Саджиль», хотя Израиль утверждает, что это была «Хорремшехр-4» (прозванная иранским «Орешником»). Ракету перехватили над Ираком на высоте около 100 км — почти в космосе. При этом у Израиля возникли проблемы с ПРО: активное использование «Железного купола» указывает на нехватку более мощных систем «Стрела-2» и «Стрела-3».

Китай и США втягиваются в глобальный конфликт

Эскалация достигла критического уровня, во многом из-за действий США. Как заявила представитель МИД России Мария Захарова, «мир в миллиметрах от ядерной катастрофы».

По данным мониторинговых каналов, Китай тайно перебрасывает в Иран оружие и технику. Аналогично действуют США, пока официально отрицающие участие в войне.

Китай давно считается ключевым союзником Ирана. The Telegraph и Bloomberg сообщили, что 16 июня с территории КНР вылетели три Boeing-747, которые исчезли с радаров над Ираном. Такие самолёты обычно перевозят военные грузы. Часть поставок идет через железную дорогу: первый поезд из Китая прибыл в Иран 25 мая 2025 года по новому маршруту, построенному в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

«Китайские стратеги давно просчитали, как не дать изолировать Поднебесную с моря и создать огромную зону влияния в Евразии, а также в Африке и других частях мира через сеть транспортно-логистических коридоров. <…> Китай весьма заинтересован в поддержке Ирана и не останется простым наблюдателем в этом процессе. <…> Конфликт в Иране может развязать руки Москве, избавляя от излишней нерешительности и отвлекая ресурсы ЕС и США на Ближний Восток. Но это также создает условия для начала большой войны, фактически мировой войны, где Ближний Восток и Украина станут лишь двумя плацдармами для военных действий против всего блока НАТО», — отметил политолог Владимир Киреев.

Положение России на Ближнем Востоке

По словам доктора политических наук, первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука, Россия мало что может сделать из-за отсутствия мощных баз в регионе, отчасти из-за падения режима Асада.

Военкор Сергей Шилов отметил, что после свержения Асада Израиль получил контроль над Голанскими высотами и сирийским небом. Уничтожение 80% сирийской ПВО позволило израильской авиации свободно действовать в регионе. Теперь ЦАХАЛ использует заправщики KC-130 Hercules для дальних рейдов в Иран.

Решающие дни

Ультиматум Трампа Ирану (24–48 часов на капитуляцию) эксперты считают формальностью. США уже усилили группировку на Ближнем Востоке, включая две авианосные группы.

Главная цель Израиля — подземный ядерный объект в Фордо, защищенный 90-метровым слоем породы. Уничтожить его могут только бомбардировщики B-2A Spirit с 13-тонными бомбами MOAB. Активность на частотах стратегической авиации США указывает на подготовку к удару.

Кроме того, на авиабазе Эндрюс приземлился Boeing E-4B — «самолет Судного дня», впервые с 2001 года.

Политконсультант Димитриев считает, что США могут вступить в войну в ближайшие дни, но не исключает деэскалации при посредничестве Китая и России.