Ядерные угрозы Запада являются маркером провала Украины - политолог Васильев

Повышение градуса эскалации – попытка принудить Россию отказаться от своих национальных интересов и согласиться на навязываемые условия, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

Ранее стало известно, что НАТО начало отрабатывать нанесение ядерных ударов по территории России. Военные учения НАТО с самого начала рассматривались как сигнал об эскалации. Но их отличительной чертой стали масштабы, сопоставимые с периодом Холодной войны, и предельно близкая к России территория проведения.

«Можно заметить, как после начала СВО тренировочные программы стран Запада поменялись. Военные учения стали проходить в условиях, близких к конфликту между Украиной и Россией, – отрабатываются бои в городе, степях, а также взаимодействие с русскоговорящим населением», – сказал политолог.

Все больше западных политиков, включая генерального секретаря НАТО, стали разрешать Украине использовать их вооружение для нанесения ударов по России. По мнению эксперта, все эти меры являются маркером провала Украины на театре боевых действий.

«Но Россия имеет силы и союзников, чтобы противостоять провокациям. В Южном военном округе уже идут военные учения, включая отработку использования нестратегического ядерного оружия. Россия готова к миру, но только с учетом ее интересов», – добавил Васильев.