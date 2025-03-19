Известный украинский радикал обвинил команду Зеленского в своих рваных трусах

Экс-нардеп Мосийчук* обвинил власти Украины в изображении его в рваных трусах

По украинским интернет-пабликам распространяется видео, на котором скандальный экс-нардеп Игорь Мосийчук* выходит в прямой эфир в рваных трусах. Сам политик утверждает, что видео сгенерировано нейросетями, а кадры якобы распространяют по заказу Офис президента, сообщает «Страна.ua» .

На одном из видео видео показано, как Мосийчук* находится на трансляции в рваных трусах и олимпийке на голое тело. Сам бывший парламентарий настаивает, что в действительности такого не происходило, а видео сгенерировал искусственный интеллект. По мнению Мосийчука, этот ролик распространили по заказу команды президента Украины Владимира Зеленского.

Издание отмечает, что в оригинальной записи прямого эфира отсутствует момент, на котором политик показан в нижнем белье.

Игорь Мосийчук* ранее был замкомандира нацбатальона «Азов»** и прославился своим скандальным поведением, в том числе драками с другими депутатами, угрозами и радикальными высказываниями.

* Признан террористом по решению Росфинмониторгинга

** Террористическая организация, запрещенная в России