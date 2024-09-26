Известный экономист исчез после комментария про Си Цзиньпина в закрытом чате

Китайский экономист Чжао Хэнпэн не появлялся на публике уже полгода

Весной 2024 года известного экономиста Чжао Хэнпэна уволили с должности замдиректора аналитического центра CASS, на которой он проработал более 20 лет. Экономиста перестали замечать на публике после критического высказывания в адрес председателя КНР Си Цзиньпина в известной китайской сети WeChat, сообщает «Царьград» со ссылкой источника газеты The Wall Street Journal.

По словам журналистов, Чжао лишили работы сразу после того, как он раскритиковал экономическую политику Си. Причем негативный комментарий экономист оставил в закрытом чате WeChat.

С того момента, по словам информатора издания, Чжао никто не видел на публике, он также перестал отвечать на сообщения и звонки.

Пресс-служба Госсовета Китая, которой подчиняется аналитический центр CASS, отказалась комментировать пропажу известного экономиста.