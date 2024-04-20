«Известия» назвали причину гибели военкора Еремина

Инцидент произошел в Запорожской области. Последний репортаж военкора вышел два дня назад.

«Военный корреспондент „Известий“ Семен Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после сброса с беспилотника он получил ранение, впоследствии чего скончался. Журналист выполнял профессиональный долг — снимал репортаж в Запорожской области», — сказано в сообщении.

Еремин работал в Мариуполе, на заводе «Азовсталь», в Марьинке. Отмечается, что он был в зоне СВО с самого ее начала в феврале 2022 года. Его коллеги добавили, что журналист не раз рисковал жизнью.