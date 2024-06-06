"Известия": Индия занята выборами, а не швейцарским саммитом по Украине
Власти Индии не определились с позицией по украинской конференции
Власти Индии не определились с позицией по участию или формату представительства в украинской конференции, которая пройдет в Швейцарии, пишет газета "Известия".
«Мы до сих пор не знаем, примет ли Индия участие в конференции и в каком составе», — сказал посол страны в РФ Винай Кумар.
Он подчеркнул, что это связано с процедурой формирования нового правительства после прошедших парламентских выборов.
Дипломат отметил важность участие в процессе обеих сторон конфликта.
Ранее сообщалось, что швейцарский «саммит мира» по Украине посетит примерно половина представителей из запланированных 160.