Израильский оркестр заставили извиниться за исполненную в Молдавии «Катюшу»
Захарова прокомментировала извинение израильского оркестра за «Катюшу»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором извинение израильского оркестра за исполнение песни «Катюша» в Молдавии.
На фестивале «Мэрцишор» в молдавии оркестр из Израиля Klezmer Band Moldova исполнил песню «Катюша» на иврите. Артистов заставили извиняться за «распространение российской пропаганды».
«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она добавила, что это стало следствием деятельности «румынского правительства Молдавии», которое будет требовать в ближайшем будущем извинений за исполнение песни «Смуглянка».