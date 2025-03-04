На фестивале «Мэрцишор» в молдавии оркестр из Израиля Klezmer Band Moldova исполнил песню «Катюша» на иврите. Артистов заставили извиняться за «распространение российской пропаганды».

«Правильно ли я понимаю, что израильские музыканты… извинялись за песню на музыку Матвея Блантера? Ту самую, что стала одним из мировых символов борьбы с нацизмом?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что это стало следствием деятельности «румынского правительства Молдавии», которое будет требовать в ближайшем будущем извинений за исполнение песни «Смуглянка».