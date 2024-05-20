Израильская оппозиция осудила требование МУС арестовать Нетаньяху и Галанта

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид отреагировал на требование Международного уголовного суда (МУС) выдать ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, сообщает газета «Известия» .

Лапид назвал заявление МУС «катастрофой». Он выразил надежду, что США поддержат позицию Израиля.

«Я призываю Конгресс США созвать слушания и осудить это решение», — заявил он, обращаясь к своей парламентской фракции.

Министр Бени Ганц также жестко раскритиковал перспективу ареста первых лиц Израиля.

«Это историческое преступление», — написал Ганц в соцсетях.

В МУС полагают, что Нетаньяху и Галанта причастны к военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершенным на палестинских территориях сектора Газа с октября 2023 года. Суд планирует добиваться арестов не только израильских политиков, но и лидеров движения ХАМАС.