Израиль сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

ЦАХАЛ предупредил израильтян о новом пуске ракет со стороны Ирана

В приграничных районах страны была объявлена воздушная тревога.

Этот инцидент происходит на фоне подтвержденных разведданных о приведении иранских ракетных сил в полную боевую готовность и угроз Тегерана провести «карательную операцию».

Ранее американские военные базы на Ближнем Востоке, где дислоцировано свыше 40 тысяч военнослужащих, переведены в состояние повышенной готовности.

Как стало известно из закрытых докладов разведки, Иран рассматривает возможность ударов по американским объектам в Ираке и минирования Ормузского пролива в случае прямого участия США в конфликте.