Израиль превращает смартфоны в оружие будущих войн

Военные действия Израиля против Ирана выходят за рамки обычной жестокости — это уже не просто авиаудары по жилым районам с гибелью мирных жителей. Теперь это война нового типа, где смерть приходит не только с неба, но и буквально из кармана, сообщает «Царьград» .

Речь идет о точечных ликвидациях иранских ученых, военных и политиков, ставших возможными благодаря повседневным технологиям. Смартфоны, «умные» телевизоры, голосовые помощники — любое устройство с выходом в интернет может превратиться в шпионский инструмент. В Иране после серии убийств чиновникам запретили пользоваться гаджетами, подключенными к внешним сетям. Это реакция на израильские операции, основанные на данных, источник которых остается неизвестным.

Программа Pegasus использует бэкдоры — скрытые уязвимости в популярных ОС, заложенные разработчиками. Как раскрыл Эдвард Сноуден в 2013 году, такие лазейки создавались в рамках программы PRISM при участии Google, Apple, Microsoft и других IT-гигантов. Через них спецслужбы получают доступ к переписке, геолокации, камерам и микрофонам устройств, делая классические жучки ненужными — смартфон сам становится идеальным шпионом.

Израиль адаптировал PRISM под свои нужды. Pegasus оказался настолько эффективен, что первым его покупателем, по некоторым данным, стали США. Позже выяснилось, что с его помощью американцы следили за Ангелой Меркель, а саудовские власти — за журналистом Джамалем Хашогги, убитым в консульстве в Стамбуле.

По данным Forbidden Stories, Pegasus применялся в 45 странах, а число возможных жертв слежки достигло 50 тысяч, включая политиков, министров и глав государств. NSO Group отрицает обвинения, называя их теорией заговора, но доступ к ее сайту в некоторых странах (например, в России) заблокирован. Внутренние документы компании подтверждают: 51% ее клиентов — разведка, 38% — полиция, 11% — армия.

Украина еще до 2022 года пыталась купить Pegasus, но Израиль дважды отказывал — в 2019 и 2021 годах. После начала СВО украинские чиновники заявляли, что с таким инструментом «можно было бы предотвратить теракты». Пока нет доказательств его использования Киевом, но при поддержке НАТО доступ к нему может быть открыт.

Современная война — это не только артиллерия и дроны, но и борьба за данные. Израиль доказал: ликвидация может быть незаметной — достаточно, чтобы у цели был телефон. Будущее уже здесь.