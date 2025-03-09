Израиль остановил подачу электроэнергии в сектор Газа

«Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны», — заявил Коэн.

Стремясь добиться освобождения заложников, Израиль усиливает давление на ХАМАС путем полного прекращения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

До недавнего времени палестинский анклав получал электроэнергию двумя способами. Центральная опреснительная установка Газы питалась напрямую от израильских сетей, в то время как остальные объекты использовали генераторы, работающие на привозном топливе, которое поступало в составе гуманитарных грузов.