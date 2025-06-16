Израиль не связан никакими международными соглашениями по ядерному потенциалу

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что в то время как Пакистан подписал все международные ядерные обязательства, Израиль не стал этого делать, и поэтому в настоящее время он не связан никакими соглашениями относительно собственного ядерного потенциала, пишет РИА Новости .

По словам Хаваджа Мухаммада Асифа, в настоящее время мир должен быть максимально осторожным, потому что у Израиля нет обязательств по ядерному потенциалу и он может представлять глобальную угрозу миру.

«Мир должен быть осторожен и встревожен ядерным могуществом Израиля, страны, не связанной никакой международной ядерной дисциплиной, не подписавшей Договор о нераспространении ядерного оружия или любое другое обязывающее соглашение», — написал Асиф в своем аккаунте в социальной сети Х.

По словам Асифа, западные страны должны обеспокоиться из-за нарастающего конфликта между Израилем и Ираном, так как этот конфликт может распространиться на весь регион. В конечном итоге эта ситуация может обернуться катастрофой для всех.

Ранее сообщалось, что Израиль 13 июня ударил по Ирану с целью помешать планам Тегерана создать собственное ядерное оружие в короткие сроки.