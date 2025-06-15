Израиль нанес авиаудар по Йемену в попытке ликвидации лидера хуситов

В субботу израильские ВВС нанесли удар по территории Йемена в рамках операции против шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщает РИА Новости .

Как сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника, целью атаки был главный военный командир группировки.

Авиаудар проведен в рамках эскалации регионального конфликта. Целью операции являлся высокопоставленный командир хуситского движения.

Официальные представители Израиля пока не комментируют инцидент.

Хуситы, поддерживаемые Ираном, уже несколько месяцев участвуют в противостоянии с Израилем, включая атаки на суда в Красном море. Эта операция может стать очередным витком напряженности в регионе.