Израиль нанес авиаудар по Йемену в попытке ликвидации лидера хуситов
Израиль мог ликвидировать военного командира движения «Ансар Алла»
В субботу израильские ВВС нанесли удар по территории Йемена в рамках операции против шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы), сообщает РИА Новости.
Как сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильского чиновника, целью атаки был главный военный командир группировки.
Авиаудар проведен в рамках эскалации регионального конфликта. Целью операции являлся высокопоставленный командир хуситского движения.
Официальные представители Израиля пока не комментируют инцидент.
Хуситы, поддерживаемые Ираном, уже несколько месяцев участвуют в противостоянии с Израилем, включая атаки на суда в Красном море. Эта операция может стать очередным витком напряженности в регионе.