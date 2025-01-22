Израиль может передать Украине российское оружие

Израиль может передать Украине захваченное в ходе боев российское оружие

Израиль может передать Украине захваченное в ходе боев в Ливане, Палестине или Сирии российское оружие, сообщает РБК .

О возможности военной помощи российским вооружением сообщил украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук по итогам переговоров с замглавы израильского МИДа Шаррен Хаскель.

Это может быть оружие, которое армия ЦАХАЛ захватила при ведении боевых действий против «врагов Израиля», указано в публикации.

Ранее Израиль проявлял интерес в поставке Киеву системы ПВО «Железный купол», но от идеи отказались. Правительство еврейского государства направляло на Украину только гуманитарную помощь.