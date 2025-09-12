Израиль категорически отверг решение ООН по палестинскому вопросу

Министерство иностранных дел Израиля выступило с жесткой критикой по принятой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломатическое ведомство полностью отвергло документ, поддерживающий создание Палестинского государства, сообщает RT .

«В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея представляет собой политический цирк, оторванный от реальности: в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией», — заявили в израильском МИДе.

Ранее ООН приняла так называемую «Нью-Йоркскую декларацию», которая предусматривает формирование Палестинского государства в границах, существовавших до 1967 года. Однако Израиль категорически не согласен с таким решением международной организации.

Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер выступил с заявлением, в котором возложил на Израиль ответственность за голод среди населения сектора Газа. Это обвинение прозвучало во время официального брифинга, проведенного заместителем Генсекретаря по гуманитарным вопросам.

Данное заявление последовало после того, как глава ООН Антониу Гутерреш ранее выразил осуждение военных действий Израиля против Катара.

