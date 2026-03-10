По данным публикации, с 28 февраля США и Израиль наносят удары по Ирану, а Тегеран атакует американские базы на Ближнем Востоке. В статье утверждается, что Иран заявил о готовности вести боевые действия шесть месяцев. За пять дней Вашингтон направил на военные расходы более 31 млрд долларов, однако быстро урегулировать ситуацию не удалось.

Авторы также обратили внимание на внутренние проблемы. 20 февраля суд признал тарифную политику Трампа незаконной, но пошлины были повышены на 15 %. После этого среднегодовые расходы американской семьи выросли более чем на 1200 долларов. Малые и средние предприятия, зависящие от импортного сырья, сократили производство и начали увольнять сотрудников.

Дополнительный резонанс вызвала сатирическая онлайн-петиция с призывом отправить сына президента Бэррона Трампа на фронт. Ее поддержали сотни тысяч пользователей.

В Sohu отметили, что сочетание войны и тарифов усилило экономическое давление и снизило рейтинг одобрения президента. По оценке издания, ситуация вокруг Ирана и Израиля также ударила по международному престижу США и вызвала сомнения у союзников на Ближнем Востоке.

