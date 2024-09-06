Избирательные участки заработали в 49 регионах России

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Глава ЦИК Памфилова объявила об открытии избирательных участков в 49 регионах РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила об открытии избирательных участков в разных российских регионах, сообщает ТАСС .

По ее словам, участки для избирателей заработали в 49 субъектах РФ, голосование продлится 3 дня. Всего выборы состоятся в 83 регионах.

«И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз», — подчеркнула Памфилова.

Она обратила внимание, что члены избирательных комиссий со всей страны оказывают взаимную поддержку друг другу во время голосования.

«Вот эта наша солидарность, желание прийти на помощь коллегам — отличительная черта нашей избирательной системы», — заключила председатель Центризбиркома.

Региональные и муниципальные выборы в России в нынешнем году будут проходить с 6 по 8 сентября. В 21 регионе выберут губернаторов, еще в 13 — депутатов парламента.