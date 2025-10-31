Из-за учений Joint Exercise 2025 МИД РФ заявил протест Японии

В связи с проведением маневров Joint Exercise 2025, министерство иностранных дел России (МИД) выразило официальное несогласие Японии, сообщает ТАСС .

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что действия японских военных в непосредственной близости от границ Дальнего Востока России, носят провокационный характер и порождают риски для безопасности региона.

В посольство Японии в Москве был направлен решительный протест относительно учений Joint Exercise 2025. Учения проводились по всей территории Японии, в том числе в районах острова Хоккайдо, расположенных близко к российской границе.

В частности, было отмечено, что подобная дестабилизирующая военная деятельность несет в себе потенциальную опасность для безопасности дальневосточных рубежей России.

Дипломатическое ведомство выразило обеспокоенность тем, что с территории японского архипелага до сих пор не эвакуирована батарея наземного комплекса Typhon, размещенная на военной базе США Ивакуни в рамках совместных японо-американских учений Resolute Dragon 25 (проходивших с 11 по 25 сентября). Данный комплекс предназначен для запуска различных ракет, включая ракеты средней и малой дальности.

Министерство иностранных дел России подчеркнуло, что оставляет за собой право использовать все необходимые инструменты для обеспечения должного уровня безопасности страны.

