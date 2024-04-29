Из аэропортов Москвы не пускают на территорию России около тысячи таджиков

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Около тысячи таджиков находятся в аэропортах Москвы

Около тысячи таджиков в аэропортах Москвы не могут попасть на территорию России, сообщает ТАСС .

«Ситуация с гражданами Таджикистана, застрявшими в аэропортах Москвы, остается сложной», — сказал агентству официальный представитель МИД Таджикистана Шохин Самади.

По его словам данным, 954 гражданина Таджикистана находятся во Внуково, Жуковском, Домодедово и Шереметьево. На территорию России допущены 322 гражданина Таджикистана, выдворено 27 человек.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что повышенный контроль за въездом в Россию — это временная мера и не относится к какой-либо конкретной национальности.