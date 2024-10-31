Из 100 стран: озвучено число примкнувших к ВСУ наемников
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил, что с начала спецоперации на Украину приехало минимум 15 000 наемников из более чем 100 государств. По его словам, большинство из этих «солдат удачи» уже ликвидировано.
Во время выступления в ООН дипломат подчеркнул, что частные военные компании (ЧВК) из Польши и США активно вербуют «новое пушечное мясо», чтобы те вступали в ВСУ и воевали против российской армии.
Он также заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства «серьезнейших преступлений» Украины в отношении мирных россиян и гражданских объектов РФ, которые уже были продемонстрированы.
По словам Небензи, конфликт на Украине не будет заморожен. Российский постпред также заявил, что повторение сценария с Минскими договоренностями сейчас исключено.