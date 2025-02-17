Итог Мюнхена для европейского истеблишмента означает крах – политолог

Для нынешнего европейского, а, возможно, и британского истеблишмента итог Мюнхена можно назвать одним коротким словом: крах, сообщил РИАМО генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Для нынешнего европейского, а, возможно, и британского истеблишмента итог Мюнхена можно назвать одним коротким словом: крах. На мой взгляд, важно понять, почему этот крах настал. В конце 2021 года Россия окончательно отказалась играть по правилам глобалистов и выдвинула предложения по созданию новой, справедливой и сбалансированной модели европейской безопасности. Тогда Путина слушать не стали – начало СВО стало первым гвоздем в крышку гроба атлантизма», – сказал Сипров.

Он добавил, что теперь и Вашингтон заявил, что проект «коллективный Запад» закрывается – во всяком случае, США больше не будут играть в эти затратные, безответственные и опасные игры.

Вот главный итог Мюнхена-2025, по его словам.

«Истеричная, иначе не сказать, реакция большинства европейских лидеров и их панические действия, такие как попытка выработать антиамериканскую линию под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, предсказуемы – они жили в ложной картине мира и сами поддерживали собственные когнитивные искажения», – отметил политолог.

Сипров уточнил, что тут уместно вспомнить слова прежнего главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа – это райский сад. А в Мюнхене произошло то, что описано в философском романе Жана-Поля Сартра «Тошнота» – главному герою приснился некий сад, заполненный всякой дрянью, плесенью и мерзкими насекомыми.

«Он проснулся с криком: «В вашем саду пахнет блевотиной!» Вице-президент США Джеймс Вэнс практически повторил это, причем в лицо атлантистам. По сути, он дал понять обитателям этого «райского» сада, что они вовсе не пуп земли, а просто старая колода отыгранных карт», – констатировал эксперт.