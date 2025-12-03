Италия приостанавливает участие в программе по закупке оружия для Украины
Таяни: Украине оружие больше не понадобится
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим выходит из программы альянса по приобретению американского вооружения для Киева, сообщает газета «Известия».
По словам дипломата, если переговоры по урегулированию конфликта увенчаются успехом, необходимость в поставках оружия отпадет.
Таяни подчеркнул, что Италия остается на стороне Украины, однако считает нецелесообразным наращивать военные поставки в период активных мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что Венгрия не будет финансировать военные потребности Украины.
