Италия приостанавливает участие в программе по закупке оружия для Украины

сегодня в 23:59

Таяни: Украине оружие больше не понадобится

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что Рим выходит из программы альянса по приобретению американского вооружения для Киева, сообщает газета «Известия» .

По словам дипломата, если переговоры по урегулированию конфликта увенчаются успехом, необходимость в поставках оружия отпадет.

Таяни подчеркнул, что Италия остается на стороне Украины, однако считает нецелесообразным наращивать военные поставки в период активных мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет финансировать военные потребности Украины.



