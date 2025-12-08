Историки рассказали, почему Россия не потребовала Крым и Донбасс при распаде СССР

Историк Сергей Станкевич и бывший депутат Сергей Бабурин рассказали, почему Россия не потребовала возврата Крыма и Донбасса при подписании Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года, сообщает kp.ru .

8 декабря 1991 года лидеры России, Украины и Белоруссии — Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич — подписали соглашение о создании СНГ и прекращении существования СССР. Вопрос о возвращении Крыма и Донбасса России тогда не поднимался, хотя, по словам Сергея Бабурина, Кравчук сам затрагивал тему границ и статуса этих регионов.

Сергей Станкевич отметил, что после референдума 1 декабря 1991 года, на котором большинство жителей Украины, включая Крым, проголосовали за независимость, любые территориальные претензии России могли привести к конфликту. На территории Украины в тот момент находились крупные военные силы и часть советского ядерного арсенала, что делало ситуацию крайне напряженной.

По словам Бабурина, для Ельцина приоритетом было получение верховной власти в России, даже если страна потеряет часть территорий. Он утверждает, что команда Ельцина была готова уступать и другие регионы, чтобы закрепить свою власть. Станкевич добавил, что в Беловежье обсуждался вопрос о статусе Крыма как автономной республики в составе Украины, но эти права были впоследствии ограничены Киевом.

Эксперты считают, что Беловежское соглашение не предотвратило, а лишь отсрочило будущие конфликты на постсоветском пространстве. Бабурин подчеркнул, что заявления о «мирном разводе» республик не соответствуют действительности, поскольку уже тогда происходили вооруженные столкновения в Карабахе, Приднестровье и Таджикистане.

