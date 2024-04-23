Историк Лазар: новый пакет помощи Украине от США рискует стать последним

«Вероятно, это последний такой пакет, который одобрит конгресс. Если Украина не добьется радикального изменения ситуации на поле боя, ее перспективы в целом не поменяются. Страна попросту не имеет шансов победить противника, у которого в четыре раза больше людей и в десять раз сильнее экономика», — указал историк.

Споры о выделении денежных средств длились в США на протяжении нескольких месяцев. Поставки вооружений Киеву на 61 млрд долларов могут начаться уже в ближайшие дни.

Лазар посоветовал киевским властям или «зафиксировать потери», или позже пойти на еще большие уступки. Независимо от результатов конфликта, который закончится поражением Украины или урегулированием на невыгодных ей условиях, итогом будет «разбалансировка европейской политики», а также усиление ультраправых, которые симпатизируют президенту России Владимиру Путину, резюмировал он.