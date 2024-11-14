Исследователь: активность Южной Кореи в вопросе Украины стихнет из-за Трампа

Активность Южной Кореи по украинскому вопросу, и до этого невысокая, после прихода в Белый дом Дональда Трампа и вовсе испарится, сообщил РИАМО исследователь центра комплексных европейских и международных исследований Евгений Смагин.

Ранее Bloomberg сообщил, что Южная Корея, скорее всего, не будет поставлять оружие Украине после победы Трампа на выборах в США. Ранее Сеул задумался об этом на фоне информации о взаимодействии Северной Кореи и России.

«Думаю, что активность Южной Кореи по украинскому вопросу, и до этого невысокая, после прихода Трампа и вовсе испарится. В целом единственная причина, по которой Корея могла поддерживать Украину, — это принуждение со стороны США. Учитывая предвыборные заявления Трампа, мы вряд ли увидим подобное принуждение, так что украинский вопрос отойдет даже не на второй, а на третий план», — сказал Смагин.

Он отметил, что вряд ли Сеул перейдет к конкретным шагам, пока военные действия не будут происходить именно на Корейском полуострове. Стране гораздо логичнее аккумулировать оружие у себя на случай гипотетического конфликта, чем передавать его Украине.

«С одной стороны, приход Трампа к власти — это, скорее, плохая новость для южнокорейских властей, так как он выступал против союзничества США и Кореи, ведь оно противоречило его политике America First. Если Штаты действительно начнут придерживаться этой мантры, то именно Корея и Япония пострадают больше всех в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — рассказал эксперт.

Смагин уточнил, что, с другой стороны, есть ощущение, что Дональд Трамп и президент Южной Кореи Юн Сок Ель, два похожих консерватора-харизматика, вполне могут поладить друг с другом на личном уровне, а для Трампа уровень личного доверия всегда играл большую роль.

«Поэтому вероятно США сохранят уровень военной поддержки Южной Кореи, однако он будет касаться только противостояния с КНДР и возможно сдерживания Китая. Ситуация на Украине в повестку дня, скорее всего, не войдет», — заключил он.