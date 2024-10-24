Используемые Украиной дроны Bayraktar хотят производить в Казахстане

Казахстанская делегация под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова посетила международную выставку SAHA EXPO-2024 в Турции. На встрече глава Минобороны вместе с гендиром компании Baykar Defence Халуком Байрактаром обсудил перспективы производства ударных БПЛА Bayraktar в стране, сообщается на сайте правительства республики.

Пресс-служба кабмина назвала переговоры Жаксылыкова и Байрактара продуктивными.

«Стороны пришли к соглашению о выработке дорожной карты по вопросу локализации производства тактических беспилотных авиационных систем и барражирующих боеприпасов оперативного уровня на территории нашей страны», — указали в казахстанском правительстве.

Также глава Минобороны Казахстана провел переговоры с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером, председателем Агентства оборонной промышленности Турции Халуком Гергюном и госминистром по делам обороны ОАЭ Мухаммедом бен Мубарак Фадель Аль-Мазруи.

Дроны Bayraktar использовались украинской армией на полях СВО. В российских войсках заявляли, что эти ударные БПЛА оказались уязвимы перед средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС РФ. В июле 2024 года в сводной казачьей бригаде «Дон» сообщали, что один из последних переданных украинцам Bayraktar уничтожили на Кинбурнской косе под Херсоном.