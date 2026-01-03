Ишингер: атака США на Венесуэлу перечеркивает аргументы против РФ

Исполняющий обязанности председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил в Х, что атака США на Венесуэлу сводит на нет аргументы против действий России на Украине. Об этом сообщает ТАСС .

Соединенные Штаты вмешались в происходящее в Венесуэле без мандата ООН. Значит аргумент, что РФ нельзя было вмешиваться в дела Украины без мандата Совбеза Организации объединенных наций, утратил политическое, а также международно-правовое значение.

«Не так ли?», — добавил Ишингер.

США вторглись в Венесуэлу утром 3 января. Они разбомбили военные объекты, здание парламента. Также американские солдаты похитили президента Венесуэлы и его жену. Их планируют судить в США за наркотерроризм и по иным уголовным статьям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.