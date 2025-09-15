Ищет лишь экономическую выгоду: Трампа все меньше интересует конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп день ото дня проявляет все меньше интереса к украинскому конфликту, делая ставку на извлечении экономической выгоды для страны, сообщает ТАСС .

Как пишет испанская газета Público, на ситуацию с БПЛА в Польше Трамп ответил шантажом союзников из ЕС. Он все меньше интересуется украинским конфликтом и больше делает ставку на извлечение максимальной экономической выручки из всех вовлеченных в конфликт, в первую очередь из европейских стран, которых входят в НАТО.

Сейчас единственным достижением главы Белого дома в его стратегии по урегулированию украинского конфликта стало ослабление ЕС.

При этом, по мнению издания, инцидент с дронами и операция НАТО «Восточный часовой» могут дать союзникам Североатлантического альянса повод перебросить дополнительные войска на территории около РФ.