сегодня в 23:18

Запад проводит безуспешную политику в отношении России, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз, восхитившись парадом Победы в Москве, пишет РИА Новости .

В соцсетях он выложил видеоролик с военной техникой, идущей по Красной площади.

«Это был замечательный день в Москве», — написал Боуз.

Запад тратит миллиарды долларов на попытку убедить россиян стать «кем-то другим».

«Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию», — резюмировал журналист.

Участие в торжественных мероприятиях в честь 79-й годовщины Великой Отечественной войны приняли, по данным Минобороны, более 150 тыс. человек. Они прошли в более чем 300 городах страны.