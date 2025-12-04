Ирландские власти не стали сбивать дроны в районе самолета Зеленского

Четыре неопознанных БПЛА были замечены в воздушном пространстве около аэропорта Дублина вечером 1 декабря, спустя несколько минут после приземления самолета Владимира Зеленского, сообщает ТАСС .

Дроны поднялись с северо-востока города и находились в воздухе около двух часов, следуя по запланированной траектории полета украинского политика, однако тот прибыл с опережением графика.

После пролета над аэропортом беспилотники некоторое время кружили над военным кораблем ВМС Ирландии, который тайно патрулировал акваторию в связи с визитом Зеленского. Источники The Journal сообщают, что у корабля не было необходимого вооружения, а патрульные самолеты ВВС также не вмешались.

Инцидент был доведен до сведения высшего руководства страны. Расследование происшествия продолжается.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.