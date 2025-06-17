Иранские ракетные силы приведены в повышенную боеготовность

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NYT: Иран ударит по американским базам при участии США в конфликте

Иран развернул ракетные системы и другую военную технику, готовясь к возможным ударам по американским базам в регионе, сообщает ТАСС .

По данным The New York Times со ссылкой на источники в разведсообществе, эти приготовления стали ответом на вероятность участия США в поддержке Израиля в случае эскалации конфликта.

Основными целями могут стать американские объекты в Ираке, Сирии и странах Персидского залива.

Эксперты отмечают, что такие приготовления значительно повышают риски полномасштабного регионального конфликта. При этом иранское руководство подчеркивает, что действия носят исключительно оборонительный характер и будут предприняты только в случае прямой угрозы.

Ситуация остается крайне напряженной после недавних заявлений администрации президента США Дональда Трампа о рассмотрении возможности ударов по иранским ядерным объектам.