Иранская страховка и нет лоцмана: в США объяснили, как выявить «теневой флот» РФ

Американский сенат представил перечень критериев для выявления судов «теневого флота» России, сообщает «Царьград» со ссылкой на РБК.

Согласно предложенному сенаторами подходу, если корабль соответствует хотя бы трем из 12 признаков «ненадежного или нестандартного» поведения в море, его можно включать в санкционные списки.

Среди таких признаков: отказ от принятия лоцмана, игнорирование вызовов от компетентных морских органов, отключение системы автоматической идентификации судна, опасные маневры вблизи других судов, страховка от иранской или российской компании (либо ее полное отсутствие), а также наличие только одного корпуса у судна.

Законопроект также предполагает ужесточение мер в отношении сервисных компаний, финансовых посредников и продавцов подержанных судов, вовлеченных в деятельность теневого флота.

Ранее сообщалось о планах Дании усилить контроль за проходом нефтяных танкеров через свои воды. Особое внимание будет уделено старым судам, часто используемым теневым флотом и представляющим экологическую угрозу из-за плохого технического состояния.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также высказывался за задержание нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, чтобы сорвать сроки поставок. Владельцам судов, входящих в этот теневой флот, в подобной ситуации придется искать альтернативные пути доставки груза.

