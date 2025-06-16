Иран заявил о раскрытии подпольного производства дронов

Иранские власти продемонстрировали помещение в Тегеране, которое, по их утверждению, использовалось израильской разведкой для производства беспилотников, сообщает РИА Новости .

На кадрах, опубликованных агентством Irib News, видны комплектующие для БПЛА и оборудование для сборки взрывных устройств. Представители правоохранительных органов заявили, что в помещении располагалась мини-фабрика по производству дронов.

По данным иранской стороны, в последнее время были обнаружены несколько автомобилей, переоборудованных для запуска беспилотников. Эти машины якобы использовались для атак на иранские системы ПВО и ракетные установки с территории страны.

The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщило о многолетней подготовке израильской операции. Согласно публикации, «Моссад» создал сеть агентов, которые наблюдали за передвижением иранских ракетных систем и выводили из строя транспортные средства для их перевозки. Это частично объясняет ограниченный характер ответного удара Ирана.

Отмечается, что тактика, описанная в статье, имеет сходство с недавними украинскими атаками на российские аэродромы с использованием замаскированных дронов.