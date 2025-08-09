Иран выступил против создания коридора через Армению

В Иране выразили протест против создания коридора через Армению, поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом, который должен соединить Азербайджан с Нахичеванью. Об этом 9 августа заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в интервью агентству Tasnim .

Он подчеркнул, что отношения в этом регионе не ограничиваются только Азербайджаном и Арменией. Геополитические изменения на Южном Кавказе также затрагивают интересы Ирана, и страна имеет право защищать свои интересы решительными мерами.

Советник отметил, что реализация данного коридора угрожает безопасности Южного Кавказа, и Иран будет предпринимать действия для ее обеспечения.

Велаяти добавил, что Зангезурский коридор — это не просто арендуемая территория, а часть государственной территории. Расширение влияния США в регионе может привести к усилению НАТО на Южном Кавказе, что, по его словам, создаст угрозу для Ирана и России. Чиновник также заявил, что Тегеран не допустит этого.

Кроме того, он отметил, что Азербайджан может использовать территорию Ирана для установления связи с Нахичеванью.