Иран в состоянии полной боевой готовности: ракетные системы нацелены

Иран привел свои ракетные силы в состояние полной боеготовности в ответ на угрозы со стороны США, пишет RT со ссылкой Tehran Times.

Все ракетные установки по всей территории страны заряжены и готовы к немедленному запуску. Эти меры стали ответом на заявления Дональда Трампа, который в интервью NBC News пригрозил «невиданными ранее бомбардировками», если стороны не достигнут соглашения, указано в публикации.

Ранее президент Ирана Масуме Пезешкиан в официальном ответе отверг возможность прямых переговоров с Вашингтоном по ядерной программе.

Тегеран настаивает, что любые переговоры должны проходить исключительно при посредничестве третьих стран.