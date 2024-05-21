Иран устойчив к политическим изменениям, несмотря на гибель президента - эксперт

Это большая утрата для государства, однако она не является критичной для политической системы в целом, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Леонид Васильев.

По словам политолога, устойчивость Ирана объясняется его особым институциональным дизайном. Ключевые направления политики распределены по нескольким институтам. Внешняя политика закреплена за Корпусом стражей исламской революции, верховная власть принадлежит высшему руководителю Али Хаменеи, а президент в этой структуре выступал главой исполнительной власти и контролировал реализацию государственной политики.

«Проблема скорее заключается в том, что Раиси многими рассматривался в качестве наследника 85-летнего Хаменеи, ведь последний сам был избран высшим руководителем, будучи президентом. Теперь перед экспертным советом стоит задача в определении нового наследника, который будет являться фигурой консенсуса для многих элитных групп», — сказал Васильев.

Также уже назначена дата выборов президента Ирана, они состоятся 28 июня. Пока и.о. президента является Мохаммад Мохбер, который был первым вице-президентом страны. Скорее всего, по мнению эксперта, власти Ирана постараются улучшить результат выборов, который был у Раиси, и достичь большей консолидации общества за счёт недавней трагедии.

«На международные отношения гибель Ибрахима Раиси повлияет незначительно. Как указывалось ранее, ключевую роль в них играют КСИР и Али Хаменеи, поэтому ожидать коренного поворота в политике или расторжения союзных отношений не следует», - добавил эксперт.

Однако, как считает политолог, в ходе расследования авиакатастрофы могут появиться новые детали, которые укажут на причастность к трагедии третьих лиц, в частности США и Израиля, что может повлиять на эскалацию конфликта в регионе.