Иран семь раз за ночь бомбил Израиль

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в седьмой раз за ночь рассказала о запуске ракет из Ирана. Средства ПВО пытаются перехватить воздушные цели, сообщает пресс-служба военного ведомства государства в своем Telegram-канале .

Некоторое время назад ЦАХАЛ заметил, что Иран запустил по Израилю ракеты. Людям, живущим в опасных районах, посоветовали следовать инструкциям.

Гражданам Израиля порекомендовали отправиться в охраняемое помещение. Там нужно находиться до получения уведомления.

По данным ЦАХАЛ, Иран начал запускать ракеты по территории Израиля с 22:26 23 марта.

Тель-Авив и США атаковали Тегеран 28 февраля. Тот ударил в ответ. Боевые действия между Израилем, США и Ираном продолжаются.

