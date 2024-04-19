Иран отменил полеты над рядом своих городов

Отмечается, что Исфахане ранее произошел взрыв. Информагентство Fars пишет, что он был слышен недалеко от аэропорта и 8-й базы ВВС армии Ирана. В провинции работает ПВО.

Также неназванный чиновник из США подтвердил, что израильские силы нанесли ракетный удар по объекту в Иране.

Тегеран ранее пригрозил ударить по объектам еврейского государства в случае агрессии. По информации Корпуса стражей исламской революции, уже были выявлены ядерные объекты Израиля, вся информация о которых находится в руках Ирана.