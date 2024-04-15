Иран не планирует новые военные меры против Израиля

Совбез Ирана заявил об отсутствии планов на новые военные меры против Израиля

Иранская сторона сегодня не планирует проводить новые военные операции против Израиля, сообщили в секретариате Высшего совета по национальной безопасности, пишет ТАСС .

«Иран принял исключительно необходимые карательные меры в отношении оккупационного режима, атаковав авиационные, разведывательные и военные базы режима и избежав ударов по объектам критической инфраструктуры, и в настоящее время не планирует осуществлять новые военные меры», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что массированный удар ракетами и БПЛА по Израилю, получивший название «Правдивое обещание», был направлен на защиту национальных интересов государства.

При этом в Тегеране добавили, что Тель-Авив получит жесткий ответ при продолжении действий против Ирана.