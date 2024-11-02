Иран готовится дать ответный удар Израилю

Член комитета по нацбезопасности меджлиса (парламента) Ирана Эсмаил Косари заявил, что Иран готовится дать военный ответ Израилю. Он отметил, что решение об ответном ударе уже принято и будет значительно сильнее, чем атака 1 октября, сообщает «Царьград» .

Высший совет национальной безопасности Ирана постановил, что ответ на удар Израиля 26 октября не останется без реакции.

Эсмаил Косари, член комитета по нацбезопасности, подчеркнул, что внутри страны нет полного единства, и некоторые чиновники могут не согласиться с решением совета. Тем не менее, именно этот совет несет ответственность за принятие решения о военных действиях против Израиля.

«Решение о военном ответе сионистскому режиму было уже принято Высшим советом национальной безопасности», — заявил эксперт в интервью Didban Iran.

Косари добавил, что на этот раз ответ будет осуществлен совместно с силами Оси сопротивления. Он призвал руководителей обсудить детали операции, прежде чем будут сделаны окончательные выводы. Ответ Ирана будет «намного мощнее» предыдущих атак, чтобы Израиль усвоил урок и больше не атаковал.