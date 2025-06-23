Иран готов к ответным ударам

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Иран продолжит наносить ответные удары в ответ на американские атаки, заявил высокопоставленный иранский чиновник в интервью Reuters, сообщает РИА Новости.

«Если США и Израиль стремятся к переговорам, их агрессия должна прекратиться. Иран действует рационально: сначала наказание агрессора, затем дипломатия», — подчеркнул он.

Ранее США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — в Натанзе, Фордо и Исфахане. По заявлению Вашингтона, цель атаки — подрыв ядерной программы Тегерана.

Американский президент Дональд Трамп предупредил Иран о необходимости «завершить эту войну», иначе последствия будут серьезнее.