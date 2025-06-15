Ирак предупредил о последствиях ближневосточного кризиса

На фоне ракетных ударов Ирана и Израиля глава МИД Ирака Фуад Хусейн сделал шокирующее заявление о возможном росте цен на нефть до беспрецедентных 300 долларов за баррель, сообщает RT .

«Мы стоим на пороге самого тяжелого энергетического кризиса со времен 1973 года», — заявил Хусейн, призвав международное сообщество к срочному посредничеству. По его словам, каждая новая ракета, выпущенная в Персидском заливе, приближает мир к экономической катастрофе.

Такой сценарий станет реальностью, если эскалация перерастет в полномасштабную войну с вовлечением других стран региона.

Уже сейчас конфликт бьет по ключевым нефтяным объектам. Удары по тегеранским нефтехранилищам и угроза перекрытия Ормузского пролива — главной нефтяной артерии мира — вызывают панику на рынках. Только за последние сутки фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 8%, достигнув 94 долларов за баррель.