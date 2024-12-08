Ирак полностью закрыл КПП «Эль-Каим» на границе с Сирией

Власти Ирака полностью закрыли контрольно-пропускной пункт (КПП) «Эль-Каим» на границе с Сирией, через него 7 декабря перешли сотни сирийских военных, сообщает ТАСС .

Об этом рассказало иракское агентство INA. Еще правительство приняло дополнительные меры, чтобы укрепить границу Ирака с Сирией. Там поставили тепловизионные камеры.

Ранее информпортал Shafaq News написал, что в Ираке делают палаточный лагерь для размещения сирийских солдат, которые перешли границу. Решение о судьбе этих военных еще не приняли.

7 декабря, по данным INA, власти Ирака приняли свыше тысячи военнослужащих из Сирии. Все они перешли в страну через КПП «Эль-Каим». Но точных данных о численности солдат нет.